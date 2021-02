Milan, Ibrahimovic si allenerà tre giorni a Sanremo: i dettagli

L'attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic, svolgerà tre allenamenti in Liguria nel corso del Festival di Sanremo

Tre giorni in Liguria e due giorni a Milanello: è come Zlatan Ibrahimovic concilierà le ospitate a Sanremo con allenamenti e partite del Milan, dopo essersi consultato con Stefano Pioli e d'accordo con il club. Zlatan martedì si allenerà in una struttura dedicata in riviera con uno staff messo a disposizione dal club.