Le rivali – Milan, Ibrahimovic ha deciso: continuerà a giocare dopo l’operazione

Zlatan Ibrahimovic vorrebbe continuare a giocare anche nella prossima stagione. L'attaccante svedese, come vi abbiamo riportato, si è sottoposto a un'operazione al ginocchio che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno 7-8 mesi. Una situazione che aveva spinto molti, in queste ore, a pensare a un prossimo ritiro dell'ex Inter. Ma il giocatore sarebbe invece orientato a continuare a giocare, come scrive gianlucadimarzio.com: