Ibrahimovic: “Avevo un sogno per la prima partita col Milan. Ma sicuro…”

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan, ha giocato nel secondo tempo della gara contro la Sampdoria. Alla fine della partita, ai microfoni di Skysport ha commentato quanto accaduto in campo: «Si sentiva San Siro, si sentiva tanta adrenalina e tanta emozione. Sono tornato indietro a quello che ho fatto prima e il rapporto con i tifosi mi dà motivazioni. Problema attacco? Si vede in campo che ultimo pezzo in campo manca tanta fiducia, tanta aggressività per fare gol e siamo meno concreti in area. Bisogna capire cosa fare per far uscire il potenziale della squadra, siamo qui da pochi giorni e proverò a dare una mano in tutti i modi. Si vede che i tifosi non sono contenti, ma pensiamo a fare bene. Emozioni? Sono molto emozionato ovviamente, in campo sono concentrato, il sogno era fare gol e fare segno di Dio sotto la Curva ma sicuramente alla prossima partita arriva».

(Fonte: SS24)