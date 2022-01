Ibrahimovic, niente esami: sarà valutato giorno per giorno. E per il derby…

La gestione sarà quella del monitoraggio giorno per giorno

È durata appena 25 minuti la gara di Zlatan Ibrahimovic in Milan-Juventus. Lo svedese è stato sostituito per un problema al tendine d'Achille. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la gestione sarà quella del monitoraggio giorno per giorno. "Da Milanello filtra un’ansia comprensibile ma non eccessiva. Anzi, di fondo c’è un moderato ottimismo di poterlo riavere in tempo per l’Inter, anche se con guai come questo stabilire una tempistica è molto difficile".