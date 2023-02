Ibrahimovic: “Spalletti merita lo scudetto. Quello che ha fatto per il calcio italiano…”

"Il Napoli sta facendo molto bene a livello di collettivo e hanno un grande allenatore, Spalletti ha vinto trofei ma non ha mai vinto lo scudetto. Devo essere onesto: merita di vincere lo scudetto, ha fatto tanto per il calcio italiano. Per un italiano, vincere lo scudetto è massimale e lui se lo merita anche se io sono del Milan e voglio vincere lo scudetto, quest'anno sembra suo e del Napoli"