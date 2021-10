Lazio-Inter, Immobile vuole esserci nella sfida contro il suo mentore

L'attaccante è reduce da un infortunio ma oggi torna ad allenarsi con il gruppo. Sarri deciderà all'ultimo sul suo impiego

Poteva saltare la sfida con l'Interma farà di tutto per esserci. Ciro Immobile sa che si tratta di una sfida da non mancare. Sembrava inevitabile che Sarri dovesse rinunciare a lui qualche giorno fa ma ora il pericolo, per lui e i tifosi della Lazio, sembra scongiurato o quasi. Gli esami a cui si è sottoposto lunedì hanno dimostrato che l'elongazione ai flessori è stata riassorbita. L'attaccante è tornato ad allenarsi ieri tra campo e palestra ed oggi dovrebbe tornare in gruppo. Si è allenato a parte in questi giorni, ma La Gazzetta dello Sport parla di sensazioni buone rispetto alla gara con l'Inter. La decisione sul suo impiego sarà presa con tutta la cautela del caso.