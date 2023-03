Impallomeni: “Ieri la Cremonese ha portato a spasso la Roma. Polemiche di Mou…”

“Ha fatto poco per vincere la Roma, ci ha messo tanto del suo per perderla. Mi ha sorpreso che non ci abbia messo l'intensità vista con il Verona e il Salisburgo. Pensavo potesse essere difficile ma non fino a questo punto. La Cremonese ha portato a spasso la Roma sul proprio canovaccio tecnico. Si è vista scarsa qualità, poca tecnica, poca personalità. Credo che la Roma abbia proprio sbagliato approccio. Ho sempre difeso Mourinho, non parlo dell'espulsione, mi ha sorpreso Wijnaldum per 90'. Spero sia una risorsa importante, ma 90' contro una squadra che corre, non era la partita adatta per vederlo così tanto. Me lo aspettavo titolare in un altro tipo di contesto. Serviva una partita da battaglia”.