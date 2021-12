TS – Inter-Cagliari, Mazzarri senza Nandez: scelte quasi obbligate in mezzo

Diverse assenze in mediana per il tecnico toscano in vista della sfida del Meazza

Walter Mazzarri è costretto a fronteggiare una situazione piuttosto delicata a centrocampo in vista di Inter-Cagliari. Il tecnico toscano dovrà infatti fare a meno di diverse pedine. Sottolinea TuttoSport: "Non sarà in discesa affrontare l'Inter per un Cagliari comunque reduce da 4 pareggi consecutivi. Non ha mai perso, ma neanche vinto. Senza Nandez, in differenziato per tutta la settimana causa fastidio ai flessori della coscia destra, a centrocampo la squadra perde un punto di riferimento. Probabile che debba chiudere l’anno in anticipo saltando non solo l’Udinese ma anche la gara di Torino con la Juventus, ultima prima del “rompete le righe” per le festività di fine anno. Per non parlare del confronto di Coppa Italia col Cittadella mercoledì. Mazzarri dovrà decidere a chi affidare la bacchetta della regia tra Marin e Grassi: nella zona nevralgica Strootman è “out” e le scelte oramai sono quasi obbligate a meno che non venga riproposto Oliva , ormai ai margini da tempo".