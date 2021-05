Godin: “Inter, scudetto meritato. È il frutto del lavoro di due anni”

L'ex nerazzurro ha parlato dopo la vittoria del Cagliari sul Benevento e si è soffermato sulla vittoria del campionato dei suoi ex compagni

Eva A. Provenzano

Diego Godin, ai microfoni di Skysport, ha parlato della vittoria del Cagliari sul Benevento importantissima per la salvezza. «Il rigore? Secondo me non c'era il rigore. Nel calcio ci sono tanti contatti, ma non tutti sono falli. Vedo che Asamoah si ferma un attimo prima e il giocatore del Benevento va giù prima. Allarga la gamba per cercare il contatto, ma non tutti i contatti sono falli».

-Posso chiederti un commento sulla tua scelta di andare al Cagliari abbandonando l'Inter che poi ha vinto lo scudetto?

Sono contento per i miei ex compagni e per tanta gente che lavora al club che merita questo scudetto. So quanto hanno lavorato per arrivare a vincerlo. Anche l'anno scorso è stato fatto un grande lavoro per la crescita dell'Inter, giorno dopo giorno. Oggi ha una rosa fantastica. Sono calciatori grandissimi e lo scudetto è meritato. L'anno scorso avevamo fatto una grande stagione arrivando ad un punto dalla Juventus e in finale di Europa League. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quest'anno è la conseguenza del lavoro fatto un anno fa. Ho fatto i complimenti ai miei ex compagni, lo hanno meritato veramente.

-Il tuo scudetto è la salvezza con il Cagliari?

Lottare per la retrocessione è angustiante ed è una cosa piena di responsabilità. siamo da mesi in questa situazione. Non è facile lavorare sotto la pressione della retrocessione. Ci abbiamo messo cuore e tanta umiltà e siamo ad un passo dal farcela. Dobbiamo continuare così e alla prossima partita pensando alle partite come se fossero finali ed andare avanti finale dopo finale.

(Fonte: Skysport)