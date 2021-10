Inter-Juventus, i dubbi di Allegri e la formazione probabile dei bianconeri

Queste le scelte che l'allenatore bianconero potrebbe fare in vista della gara di domenica sera prevista per le 20:45

Prime bozze di formazione in vista di Inter-Juventus. Oltre alle indiscrezioni sulla squadra che Inzaghi potrebbe mandare in campo a San Siro arrivano quelle relative alle scelte di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime che arrivano da Skysport, l'allenatore bianconero non schiererà Dybala dal primo minuto. Dopo un mese di stop potrebbe essere rischioso.

Più probabile al momento l'impiego di Morata con accanto Chiesa. Ballottaggio in difesa tra Chiellini e De Ligt, con l'italiano che non ha giocato contro lo Zenit. Rientrerà Danilo dal primo minuto, come Cuadrado. Dovrebbe tornare in panchina De Sciglio, sembrano intoccabili in mezzo Bentancur e Locatelli. Da capire se Allegri punterà ancora su Bernardeschi esterno oppure se schiererà Mckennie nel ruolo di mezzala incursore. Chiesa un po' appannato, ma titolare quasi sicuramente.