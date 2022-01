Inter-Juventus, Szczesny senza green pass rafforzato: va in panchina

Il portiere polacco si è sottoposto in ritardo al vaccino anti-Covid e non può stare con i compagni al di fuori del rettangolo verde

Wojciech Szczesny sembra destinato a saltare la finale di Supercoppa tra Inter-Juventus di questa sera. Il motivo? Lo spiega nel dettaglio il Corriere dello Sport: "Se ogni scelta porta delle conseguenze, quella di Wojciech Szczesny, l'ultimo dei vaccinati bianconeri, porterà il polacco a sedersi in panchina contro l'Inter. Tecnicamente, infatti, Szczesny può giocare la Supercoppa, infatti figura regolarmente tra i convocati. Ma siederà in panchina. La decisione, già annunciata, è di Max Allegri ed equivale anche a un messaggio: con tampone negativo Szczesny avrà un green pass base, si è potuto allenare e potrà presentarsi a San Siro per disputare la partita, ma non avendo avviato il percorso vaccinale in tempo per avere già il green pass rafforzato non potrà partecipare insieme al resto del gruppo a tutte le attività collaterali di avvicinamento alla partita, compreso viaggiare e pernottare con la squadra. Quindi siederà in panchina e giocherà Mattia Perin".