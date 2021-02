Verso Inter-Lazio, le possibili scelte di Inzaghi: un dubbio per il tecnico

In vista del big match di domenica sera contro l'Inter, ecco le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi

In vista del big match di domenica sera contro l'Inter , la Lazio si è allenata al Centro Sportivo di Formello. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe affidarsi a Mateo Musacchio in difesa. A disposizione del tecnico anche Patric che rientra dalla squalifica.

Il ballottaggio tra i due resta aperto, con il nuovo acquisto in vantaggio. "Nella giornata di sabato, durante la rifinitura, Inzaghi deciderà a chi affidare la maglia dal primo minuto. Capitolo infortunati: si attende il rientro di Strakosha da Monaco di Baviera. Sempre out Luiz Felipe". Acerbi ci sarà e anche il resto della formazione sembra fatta. "Lazzari e Marusic in difesa, in mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti la coppia Immobile-Correa".