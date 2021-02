Inter-Lazio, Inzaghi: “Rammarico, quel rigore si dà se lo vedi 10 volte non prima”

Il tecnico biancoceleste ha commentato la sconfitta contro i nerazzurri ai microfoni di Skysport

Penso che non potevamo rinunciare a giocare, non era il nostro piano partita. Dal momento che non c'era Radu ho dovuto spostare Acerbi. Normale che concedano tutti ad un calciatore così forte. Ha avuto la forza di abbassarsi di sessanta metri e ripartire nonostante la gara con la Juve. Venivamo da un filotto. Siamo amareggiati. Quel rigore se lo rivedi venti volte lo puoi dare. I ragazzi sono amareggiati perché l'arbitro è andato deciso sul dischetto. Si vede la squadra che deve reagire e tenere la testa alta, il rigore è stato approvato. I ragazzi non l'hanno accettato. Vedendolo dieci volte, non come ha fatto Fabbri che lo ha dato subito, con una decisione clamorosa, si poteva dare. Avrei voluto che l'Inter sulla ripartenza avesse segnato, non con quel rigore al 25esimo che ha indirizzato la partita. Ci deve essere rammarico ma andiamo avanti alla prossima partita.