Inter, lo Shakhtar di De Zerbi vola in campionato: travolto lo Zorya, finisce 6-1

Il risultato del weekend dello Shakhtar Donetsk, avversaria dell'Inter di Simone Inzaghi nel Gruppo D di Champions League

Vittoria larghissima in campionato per lo Shakhtar di Roberto De Zerbi , avversaria dell' Inter nella fase a gironi di Champions League. Nell'anticipo dell'undicesimo turno, la squadra di Donetsk ha realizzato sei reti contro lo Zorya .

Il risultato si è sbloccato con il gol di Fernando , che ha realizzato una doppietta tra l'11' e il 36'; in mezzo il gol di Pedrinho. Al 63' lo Zorya ha provato a riaprire i conti prima di altre tre reti, due di Tete intervallate da quella di Sikan.

Lo Shakhtar raggiunge in testa la Dynamo Kiev a quota 26, ma con una partita in più, in attesa della trasferta della squadra della capitale sul campo del Lviv di domani.