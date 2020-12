Lazio agli ottavi, Inzaghi: “Traguardo meritato. Ora metteremo tutto in campionato”

«Probabilmente domani i ragazzi si accorgeranno di cosa abbiamo fatto. Siamo qualificati agli ottavi di Champions, non succedeva da 20 anni, siamo nelle prime 16 d’Europa, con pieno merito, senza aver mai perso. Quindi domani saremo ancora più lucidi per capire questa qualificazione meritata sul campo, gara dopo gara». Simone Inzaghi ha parlato così, a Skysport, dopo il pari contro il Brugge della sua Lazio e la conseguente qualificazione al prossimo turno della CL. «Mi dispiace non averla potuta affrontare con i tifosi, immagino cosa sarebbe successo stasera all’Olimpico. So che abbiamo dato una gioia a loro e siamo contenti. È un lavoro cominciato quattro anni fa. Sappiamo quante energie ci porta via il campionato italiano e potevamo soffrire meno. Adesso dobbiamo mettere tuto quello che abbiamo in campionato. Sappiamo di avere una posizione discreta per tante problematiche avute. Dobbiamo trovare le energie giuste subito, ma dobbiamo goderci quello che abbiamo fatto perché non è stato un cammino semplice».

(Fonte: SS24)