Inzaghi, la sconfitta proprio non va giù: “Con l’Inter meritavamo di più”

Simone Inzaghi si prepara per la sfida contro la Sampdoria ma ancora non ha digerito il ko contro l'Inter, a suo dire immeritato

"Domani abbiamo una partita complicata contro un avversario in salute e con un allenatore tra i piu' bravi in circolazione. Stiamo cercando di preparare la partita nel migliore dei modi, memori della sconfitta dell'andata. La striscia di vittorie consecutive si è interrotta ma a Milano contro l'Inter avremmo meritato qualcosa in piu'".