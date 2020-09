Lazio, Inzaghi come Conte: “Mercato? Vorremmo che finisse. Ma dopo l’Inter…”

Antonio Conte lo ha detto chiaro e tondo, non vede l’ora che finisca questa sessione di calciomercato perché ‘che siano vere o meno le notizie si creano comunque situazioni di non serenità’. Gli ha fatto eco Simone Inzaghi, tecnico della Lazio e rivale del fine settimana dei nerazzurri. Il tecnico ha sottolineato: «Se sono soddisfatto del mercato? Penso che per tutti gli allenatori in questo momento il mercato dia qualche turbolenza: tutti vorremmo che finisse. La società sta lavorando, sappiamo che abbiamo tre partite ravvicinate e siamo in ritardo, ma dopo l’Inter e con la sosta secondo me avrò la squadra al completo».

(Fonte: repubblica.it)