Italiano: “Fatto nulla di quello che potevamo fare per mettere Inter in difficoltà”

Una sconfitta netta da analizzare nel post gara. Il tecnico della Fiorentina , Vincenzo Italiano , ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Inter che si è giocata questa sera al Meazza. Questo il botta e risposta con i giornalisti del canale streaming che ha trasmesso la gara: «Fatto bene fino al loro gol poi non abbiamo fatto niente di quello che poteva mettere in difficoltà l'Inter. Abbiamo dato fiducia anche a chi non era al cento per cento pensavo non risentissero della partita di giovedì. Ma non abbiamo risposto alla prima difficoltà. Abbiamo sbagliato qualcosa, io in primis. Andiamo step by step. Avevamo l'obiettivo di passare i play-off e portare oggi a casa qualche punto oggi e non ci siamo riusciti».

«Non è questa la Fiorentina, ne usciamo con 50 minuti fatti male. Non meritiamo una prestazione del genere perché quando siamo al cento per cento possiamo dare altro. Lavoreremo per non far più vedere una Fiorentina del genere. Oggi ho detto alla squadra che non mi sentiranno dire che abbiamo avuto pochi giorni o poco tempo. Abbiamo voluto giocare in Conference e sappiamo quali sono i ritmi. Noi sappiamo come affrontare queste partite e l'avevamo preparata in modo diverso. Miglioreremo e cercheremo di non sbagliare sotto l'aspetto delle scelte. Se non sei pronto fisicamente quando affronti corazzate come l'Inter fai fatica ed è andata così. Chi sta bene e chi dimostra e va forte gioca. Soprattutto i giocatori di movimento. Non è una questione di gerarchie ma di come si sta momento per momento», ha aggiunto l'allenatore viola.