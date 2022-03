Inter-Fiorentina, Italiano: “Avevo chiesto di uscire da San Siro a testa alta ed è andata così”

L'allenatore viola ha parlato alla fine della gara contro la formazione di Inzaghi: le sue parole a DAZN

Eva A. Provenzano

L'allenatore della Fiorentina, Italiano, dopo il pari contro l'Intera San Siro ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco cosa ha detto:

-Rimpianti viola?

Nel primo tempo create tante situazioni per chiudere. Avevo chiesto di uscire a San Siro a testa alta e ci siamo riusciti. Credo che Ikoné alla fine ci potesse fare un gran bel regalo ma non gli è riuscito. Negli ultimi minuti siamo ni a soccombere, non riusciamo a portarla a casa. Ma sono contento di quanto fatto dai miei oggi, continuiamo a lavorare con fiducia perché questo ci ha dato la partita di oggi.

Getty Images

-Torreira, un vero combattente, aveva anche un dente in meno...

Non avevo visto che ha perso un dente. Dà l'anima, è un uomo squadra, sono contento per il suo. Ha tempismo, sa leggere i tempi, è un centrocampista e fare questo gol con tanti uomini davanti merita i complimenti. Quando si riesce ad accompagnare tutti, chi è a ridosso della manovra può liberamente attaccare lo spazio davanti. Lucas ha tempismo da goleador anche se nel primo tempo soprattutto Gonzalez e Saponara hanno avuto chance di far male. Su questo dobbiamo crescere, ma sono contento perché crediamo giochiamo. Siamo venuti a San Siro con coraggio e andiamo via con una prestazione importante.

-Con quello che crea ci si può dispiacere della poca concretezza. Comunque una partita umile, coraggiosa e l'ho visto avvicinarsi a Ikoné...

La mia prospettiva non era una delle migliori. Lui è entrato bene e si è sacrificato. Ha fatto quello che gli chiedevo. Ho chiesto a Ikoné se poteva dribblare Handanovic ma mi ha risposto che non c'era spazio. Poteva fare di più. In allenamento fa sempre gol e riesce ad essere concreto. Ma con i rifornimenti giusti i ragazzi si sbloccheranno: è frutto del caso che non segnino. Prima o poi ritroveremo concretezza e lucidità.

-Grande gara di Igor...

La gara si era fatta pericolosa, potevamo gestire il possesso, si stavano creando ripartenze da una parte all'altra e siamo arrivati alla fine con tanti giocatori stanchi. Per settanta minuti è stata una grande Fiorentina, alla fine abbiamo stretto i denti. Per quanto ci riguarda un punto meritato. Sono felicissimo di quanto abbiamo fatto vedere.

-Momento ottimo per Castrovilli: abbiamo trovato quello che si è meritato la Nazionale?

Sta crescendo, è vero. Penso che abbia nelle corde cose in più rispetto a quanto fatto vedere. Lui si butta dentro, è in crescita dopo aver avuto infortuni pesanti a inizio stagione. Ma sono contento perché sta crescendo.

(Fonte: DAZN)