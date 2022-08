Italiano: “Milenkovic? Popolo viola deve essere felice. Ma guai se ora…”

In conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Cremonese, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Nikola Milenkovic. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina sul difensore, fresco di rinnovo: “Il popolo viola deve essere felice della sua scelta. Poteva ambire a qualcosa di diverso, ma ha deciso di continuare a sognare con questa maglia ed è una soddisfazione, per me ma anche per tutti. Deve ancora migliorare, guai se si adagia perché è giovane e lo sa anche lui".