Jacobelli: “Inchiesta Prisma? Mancato appello della Procura è un gol di Elkann”

"Credo che ognuno sia responsabile di ciò che dice e scrive, della sua linea editoriale e di quella che deve essere un’informazione rigorosa e molto precisa, senza fare alcuna valutazione. Solo investigatori e magistrati posseggono gli elementi che li hanno indotti a depositare la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli e altri undici indagati al GUP e che verrà valutata entro febbraio. Ognuno è libero di fare ciò che vuole ma poi dovrà confrontarsi coi fatti e i fatti ci dicono che la rinuncia della Procura di Torino a presentare appello contro la decisione presa dal GIP a metà ottobre quando respinse la richiesta di provvedimenti restrittivi a carico dei dirigenti della Juventus è certamente, se vogliamo usare una metafora calcistica, un gol importante segnato da Elkann nella delicata partita Prisma. Nessuno però è in grado in questo momento di formulare previsioni o verdetti".