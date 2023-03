Jacobelli: “Se la Juve gioca come col Friburgo non va lontano in Europa. Vlahovic e Di Maria…”

"E' aggrappata a Di Maria, ma dal punto di vista della manovra non puoi pensare di superare ostacoli se hai questo gioco così lento, come nel primo tempo, e non aggredisci l'avversario. La Juve parte avvantaggiata al ritorno ma ci vuole un altro tipo di qualità di gioco. Serve un altro tipo di condotta in Europa o non vai lontano".