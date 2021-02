Verona-Juve, Juric: “C’è rammarico, abbiamo stradominato. Concessa solo una occasione”

Le parole di Ivan Juric, allenatore del Verona, dopo il pareggio casalingo contro la Juventus con i gol di Ronaldo e Barak

"Stiamo recuperando giocatori. È da poco - un mese e mezzo - che lavoriamo tutti insieme. Per questo vedo molti margini di miglioramento. Non so se arriveranno. Oggi abbiamo commesso tanti errori. Dal mio punto di vista non abbiamo fatto una grandissima partita. Potevamo fare meglio. Nel secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo dominato. Ho un po' di rammarico. Certe cose possiamo farle meglio: facciamo errori gratuiti. Dobbiamo lavorare tanto e migliorare. Cercare di mantenere alcune cose e migliorarne altre. La pressione è stata fatta bene. Non è facile. Abbiamo concesso solo un'occasione, niente di più. Non è facile contro Kulusevski, Chiesa, Ronaldo... Stiamo parlando di top. Sbagliamo tanti passaggi elementari. Nell'ultima mezz'ora abbiamo stradominato. Attaccanti? 'De Ligt è un grandissimo giocatore. Vedendolo giocare ne sono convinto. Voglio vedere se altri fanno di più. Sono convinto che Lasagna, Favilli e Kalinic si sbloccheranno".