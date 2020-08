Juve, Agnelli: “Gli scudetti non si vincono per inerzia. Faremo valutazioni tutti insieme”

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si è presentato ai microfoni di Sky dopo l’eliminazione in Champions League. Queste le sue parole: “Il bilancio della stagione è in agrodolce. Abbiamo vinto il nono scudetto di fila, ma uscire in questo modo contro il Lione ci deve lasciare tutti quanti delusi. Ci prenderemo qualche giorno, faremo valutazioni complessive per affrontare la prossima stagione con rinnovato entusiasmo che deve portarci a lottare per vincere tutte le competizioni. Abbiamo grandi giocatori, il migliore della storia della Champions League e anche stasera lo ha fatto vedere. Non diamo però per scontato quello che accade in Italia. Gli scudetti non si vincono per inerzia, ogni anno partiamo tutti da 0 punti. Il bilancio lo faremo insieme al mister e al suo staff. Abbiamo vinto nove scudetti di fila, faccio anche fatica a dirlo: qualcosa mai visto in cento anni e che probabilmente non si vedrà per altri cento anni. Ronaldo sarà un pilastro del futuro Juve? Sì, ne sono convinto. I dirigenti? Se non sbaglio qualche giorno fa ho fatto grandi complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini. Ora non si possono fraintendere parole di qualche giorno fa… E’ un gruppo dirigente estremamente affiatato e insieme continuerà a perseguire obiettivi che devono essere perseguiti dalla Juventus. Il gruppo dirigente che ho è forte, affiatato e me lo tengo stretto”.