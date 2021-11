Juve-Atalanta, Allegri: “Isolarsi da notizie inchiesta? Serve orgoglio e cuore”

L'allenatore bianconero prima della sfida contro l'Atalanta si è soffermato ai microfoni di DAZN

«Che vigilia è stata dopo CL e quanto successo con l'inchiesta che ha coinvolto la Juve e come si isola la squadra? Partita importante, ma non decisiva. L'Atalanta gioca bene e dà ritmo soprattutto e quindi bisogna fare una bella prova, di orgoglio, tecnica, per rimediare alla brutta figura fatta a Londra». Massimiliano Allegri guarda alla partita contro l'Atalanta di Gasperini ed è concentrato soprattutto su questo: «Serve una partita bella sotto l'aspetto dinamico, tecnico e ci vuole soprattutto cuore», ha concluso ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio.