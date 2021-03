Juve, brutte notizie per Pirlo: a Cagliari indisponibili anche Ramsey e…

Due defezioni per l'allenatore della Juve Andrea Pirlo alla vigilia della trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari

Aaron Ramsey non partirà per la Sardegna: il centrocampista, infatti, non è stato convocato a causa di una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Ancora incerti i tempi di recupero, ma rischia di saltare anche la partita contro il Benevento, l'ultima prima della sosta.