Juve, a Milano senza Alex Sandro e Cuadrado? Corsa contro il tempo. Tocca a Chiellini in difesa

La Juve di Pirlo, per la delicata trasferta di Milano contro l’Inter, potrebbe dover fare a meno di alcune importanti pedine della sua formazione titolare:

“Allo stato attuale la Juventus partirebbe per Milano senza Alex Sandro e Cuadrado. Sarebbero due assenze pesanti, pure in ottica sostituzioni, tuttavia non è detta l’ultima parola: per averli a disposizione domani contro l’Inter sarà una corsa contro il tempo a suon di tamponi, sperando in una doppia negatività che permetterebbe a Pirlo di contare su due big della rosa. Fino a ieri sera entrambi risultavano positivi al Covid-19, anche se in caso di “via libera” difficilmente scenderebbero in campo dal 1’: dieci giorni senza allenamento con il resto del gruppo sono parecchi, forse troppi per poter sperare in una maglia da titolare. Rimanendo sugli out esterni, si prepara Frabotta a sinistra con Chiesa a destra, nonostante nella seduta di ieri mattina abbia lavorato solo parzialmente con la squadra”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Pirlo può sorridere anche per le condizioni di McKennie, anch’egli fuori contro i neroverdi già al 19’ per un guaio al muscolo ileopsoas: lo statunitense è tornato (come Federico, ieri ha lavorato anche in solitaria) ed entra in ballottaggio con Rabiot nel centrocampo a cinque della Signora. Accanto a lui, in regia, sicuro del posto Bentancur con Ramsey favorito su Kulusevski per occupare il centro-sinistra (il gallese, ovviamente, si muoverebbe pure sulla trequarti). In difesa, davanti a Szczesny, certi Danilo e Bonucci con Chiellini che accelera su Demiral dopo le buone risposte ricevute contro il Genoa in Coppa Italia. In attacco, infine, spazio a Morata e Ronaldo considerando che Pirlo dovrà rinunciare a Dybala, k.o. per una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro”, aggiunge il quotidiano