Juve-Barcellona 2-2, Allegri: “Buon allenamento, contento del lavoro e della preparazione”

"Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così". Queste le parole di Massimiliano Allegri al termine del match terminato 2-2 tra Juventus e Barcellona. L'allenatore toscano, riporta il sito ufficiale bianconero, ha successivamente elogiato Moise Kean, autore di una doppietta, ma anche altri giocatori scesi in campo contro i catalani: "Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria, che è in crescendo, e Rovella, che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile".