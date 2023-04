Allegri: “Sconfitta? Per classifica sul campo avremmo allungato su Milan e Inter”

«Questa partita era da vincere perché per la classifica fatta sul campo avremmo allungato su Milan e Inter». Così Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la sconfitta per uno a zero della sua Juve contro il Sassuolo. «Bisogna fare mea culpa, abbiamo perso meritatamente, era giusto vincesse il Sassuolo. Da martedì bisogna prepararsi al meglio per fare la gara di Lisbona nelle migliori condizioni».

«Bisognava fare meglio tecnicamente e passarci meglio la palla. Non ci siamo riusciti e nel secondo tempo siamo andati sotto. I cambi ci hanno fatto reagire ma in quel momento non dovevamo essere per uno a zero. I cambi li avrei fatti comunque per cercare di portare a casa la vittoria. Le lacrime di Fagioli? Deve stare sereno, un'ottima stagione per lui come per tutti i ragazzi che stanno giocando. Gli errori ci stanno, sono passaggi di crescita», ha aggiunto il tecnico.