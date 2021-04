Juve, Chiellini: “Siamo tanto lontani dall’Inter: obiettivo secondo posto”

Le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del difensore della Juventus Giorgio Chiellini sul futuro e sulla stagione dei bianconeri

Chiellini ha aggiunto: "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava che io fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato o meno. Ma quello mi sembra una cosa abbastanza non vera, non esiste attualmente un problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. Con grande onestà è fantamercato e non si pone tutto. Con un'altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa. Quello no di sicuro, ma veramente si tratta di fantamercato. Non è proprio attuale. Adesso sono e siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi. Quindi ho già tanti pensieri per dover stare dietro a loro e tutto il resto ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale".