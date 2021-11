Altra tegola sulla Juve: si infortuna Chiesa, rientra dopo sosta natalizia

Un altro problema per l'allenatore bianconero: si è fatto male l'esterno nella gara con l'Atalanta. E anche Mckennie ha problemi al ginocchio

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, arriva un'altra brutta notizia per Allegri: il tecnico dovrà rinunciare a Chiesa per almeno un mese. Il giocatore è stato sottoposto questa mattina ad esami nelle strutture dello J-Medical. La diagnosi parla di lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. E il suo rientro sarebbe previsto dopo la sosta di Natale, quindi per lui è finito il 2021 calcistico.