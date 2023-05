Juve, le motivazioni del Collegio di Garanzia: “Comportamenti non corretti sistematici”

Sono state depositate oggi le motivazioni sulla sentenza del Collegio di Garanzia sul ricorso Juve contro i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Erano stati riconsegnati i 15 punti al club bianconero in attesa di un secondo processo. Ed erano stati respinti i ricorsi di quattro dirigenti con delega e accolti quelli di nove dirigenti senza delega.

Nelle motivazioni, come riporta l'ANSA, si legge: "Dai nuovi elementi emersi che hanno giustificato la revocazione del processo, si è potuto rilevare l'esistenza di comportamenti non corretti sistematici e ripetuti". Per il Collegio i comportamenti dei dirigenti bianconeri sono da considerarsi "frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento". Con "chiari effetti anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive".