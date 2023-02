Juve, Allegri: “Passo in avanti per la classifica. Nelle Coppe l’importante…”

La squadra bianconera ha trovato i tre punti con la Salernitana e ora si concentra sui prossimi impegni

Eva A. Provenzano

Massimiliano Allegri, a Skysport, ha parlato dopo la vittoria con la Salernitana. Questo è quanto ha detto l'allenatore della Juverispetto al momento dei suoi: «Sono soddisfatto per il tre a zero poi abbiamo subito troppi tiri in porta, bisogna migliorare a livello di attenzione ed è una questione di mentalità per diventare una squadra ancora più forte».

-Meglio Vlahovic...

Ha giocato anche bene tecnicamente, tutti hanno fatto bene ed è un segnale importante perché abbiamo tanti impegni e c'è bisogno di tutti. Non è facile tenere il ritmo.

-Più in là evoluzione con i tre attaccanti?

Frasi fatte che mi fanno sorridere. Le squadre vanno allenate e chi non le allena non può sapere in quanti devono giocare, se tre o quattro o cinque insieme. Chiesa sono mesi che non gioca, Vlahovic dal 25 ottobre, Di Maria se fa sempre 60 minuti così sono contento, Cuadrado non giocava da un po'. Li farei giocare tutti insieme ma serve equilibrio.

-Miretti, sensazioni sull'infortunio?

Vediamo, comunque la caviglia non l'appoggia.

-Subito la Fiorentina, serve continuità...

Serve giocare, loro sono scomodi da affrontare, noi abbiamo fatto un passettino in avanti per avvicinarci alla parte sinistra della classifica e soprattutto siamo tornati alla vittoria, abbiamo fatto tre gol in trasferta e non subire in campionato è importante. Ora arriva l'EL, arriva la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. L'importante è che tutti i giocatori rientrino in condizioni ottimali per giocare poi sempre.

(Fonte: SS24)