Sky – Juve, De Ligt salta la Roma: rischia il forfait con l’Inter per un problema muscolare

Nuovo infortunio in casa Juve alla vigilia della sfida contro la Roma: si ferma De Ligt. L'olandese potrebbe saltare anche l'Inter

Defezione improvvisa in casa Juventus a poche ore dalla sfida contro la Roma. L'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, perde Matthijs De Ligt per un affaticamento muscolare all'adduttore. L'olandese non è stato convocato per la gara contro la squadra di Mourinho, in programma questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium.