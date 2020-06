Dybala-Ronaldo-Douglas Costa: 3 a 1 contro il Genoa. Juve ancora prima a +4

Sono stati tre bei gran gol a regalare la vittoria alla Juventus. Un Genoa da zero pericoli, riesce comunque a blindare per un tempo i bianconeri. Serve una prodezza di Dybala per sbloccare la gara: il numero 10 bianconero riesce ad accentrarsi e con un tiro imprendibile a spiazzare Perin per l’1-0. Il raddoppio lo sigla Ronaldo con un altro gol bellissimo. Non è da meno quello del tre a zero: Douglas Costa lascia tutti a bocca aperta e chiude la partita. C’è tempo solo per un qualche guizzo del Genoa. Quello di Pinamonti per esempio che va a segno per il 3 a 1 finale che non cambia la storia. I bianconeri si riportano a + 4 dalla Lazio che nel pomeriggio aveva battuto il Torino. Domani sera tocca all’Inter, contro il Brescia.