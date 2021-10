Juve, verso l’Inter: Dybala si allena in gruppo. Domani alle 12 parla Allegri

Le novità dall'allenamento odierno della Juventus verso la sfida contro l'Inter in programma domenica a San Siro

Juventus in campo verso la sfida contro l'Inter di domenica. Ecco il report ufficiale del club bianconero: "Dopo il rientro dalla Russia e la seduta di scarico, entrambi avvenuti nella giornata di ieri, questa mattina la squadra si è ritrovata sotto il sole del Training Center per una nuova giornata di lavoro.

Mancano due giorni al prossimo match che vedrà i bianconeri scendere in campo a Milano, contro l'Inter. Il Derby d'Italia, in programma per domenica alle ore 20.45, sarà valevole per la nona giornata di campionato.