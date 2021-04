Sky – Arthur, Dybala e McKennie violano norme anti-covid: la Juve li esclude col Toro?

Stando alle ultime indiscrezioni il club bianconero, oltre ad una multa, potrebbe punire i tre con l'esclusione dalla gara con i granata

Hanno smentito, era una cenae non una festa. Ma i carabinieri che li hanno multati hanno dovuto insistere per un po' prima di poter entrare nella villa dove c'erano Arthur, Dybala e McKennie. La notizia ha fatto il giro del mondo e del web. In epoca di coronavirus fanno discutere le feste clandestine delle persone non note, figuriamoci se invece al centro della festa ci sono dei giocatori notissimi come loro.