TS – Juve-Inter, Allegri può recuperare tre titolarissimi. Decisivi ultimi allenamenti

Lo ha detto anche nel post della gara contro il Psg: Allegri si aspetta di recuperare per la sua Juve tre giocatori importantissimi per la sfida contro l'Inter . Si tratta di Dusan Vlahovic , Angel Di Maria e Gleison Bremer.

Il quotidiano TuttoSport spiega come ci sia attesa in casa Juventus per sapere se davvero i tre calciatori, titolarissimi nello scacchiere del tecnico toscano, potrebbero davvero esserci contro la formazione di Inzaghi, nella gara di domenica sera. "La priorità del club bianconero - si legge su TS - è prudenza onde evitare ricadute: ci si affiderà agli ultimi due allenamenti per capire quanta autonomia avranno in campo".