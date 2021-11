Caso Juve, la frase choc intercettata: “Tutta la me*** sotto non si può dire”

Il Corriere dello Sport riporta alcune delle intercettazioni messe a verbale dai pm torinesi che si stanno occupando delle plusvalenze e delle false fatturazioni

Il caso della Juventus su plusvalenze e false fatturazioni tiene banco sui media. E spuntano, dalle colonne del Corriere dello Sport, alcune intercettazioni telefoniche raccolte dalla Procura di Torino che rende l'idea su come non sia stata solo la pandemia a colpire i conti della società bianconera. "Sì, ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene", si sente in una conversazione che ha portato alla definizione della Juve come di una "macchina ingolfata".

"«Proprio gli investimenti oltre le previsioni del budget - si legge nel decreto di perquisizione - e gli “ammortamenti e tutta la m… che sta sotto che non si può dire” sono stati tra le cause dello squilibrio economico e finanziario che ha portato la società Juventus ad essere appunto paragonata ad “una macchina ingolfata”»", scrive il quotidiano sportivo. I pm parlano di 'Gestione Paratici' che è considerato "artefice della pianificazione preventiva delle plusvalenze". Ma gli inquirenti rilevano che anche i vertici della società erano al corrente della gestione delle plusvalenze, utilizzate come strumento per salvare i bilanci. Per quanto è emerso proprio dalle intercettazioni in primis Andrea Agnelli era consapevole della condotta dell'ex manager bianconero e in questo ambito si inserisce la frase intercettata: «Sì, ma non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene!».