Juve, Landucci: “Rigore Bologna? Non commento. Preso un buon punto”

Marco Landucci , vice allenatore della Juve, ha parlato così a DAZN dopo il pareggio contro il Bologna: “Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, nel primo eravamo contratti. Volevamo spaccare il mondo alla prima in casa, peccato per il gol annullato a Dusan, sarebbe stato molto importante. Nel secondo molto meglio che nel primo. Abbiamo rischiato perché volevamo vincerla. Un buon punto, andiamo avanti, stiamo lavorando molto bene e caricando tanto. Pogba è entrato bene, ha dato una bella palla a Iling e poi Dusan ha fatto un bel gol. Volevamo vincerla a tutti i costi.

Contatto Iling-Ndoye da rigore per il Bologna? Io faccio come Thiago Motta e non commento, l’arbitro decide. Non commento né a favore né a sfavore, accettiamo la decisione dell’arbitro e andiamo avanti.