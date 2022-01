Juve, Landucci (vice Allegri): “Contenti di Dybala, è determinante. La sfortuna…”

Il vice di Allegri, Landucci, analizza il momento di Paulo Dybala al termine della sfida vinta per 4-1 contro la Sampdoria

In panchina al posto dello squalificato Allegri in occasione della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria, il vice del tecnico toscano, Marco Landucci, è intervenuto in collegamento con Mediaset al termina della gara vinta per 4-1 dai bianconeri.