Juve, negato rigore? Marocchi: “Chiesa si lascia andare. Var deve farsi i fatti suoi peché…”

La Juve, nella partita persa contro il Benevento, ha protestato per un rigore non concesso a Chiesa. Marocchi commenta così

La Juve , nella partita persa contro il Benevento, ha protestato per un rigore non concesso a Chiesa. Giancarlo Marocchi, a Sky Sport, ha commentato così.

"Foulon ne ha combinate di tutti i colori. E lo ha fatto anche nell'episodio su Chiesa. Scivola ma non è una scusante, anzi è un'aggravante. Poi Chiesa si lascia andare chiaramente e se l'arbitro ha detto questo al Var, il Var deve assolutamente farsi i fatti suoi perchè l'arbitro ha valutato. E lo stesso sarebbe successo in caso contrario. Se avesse dato rigore, il Var non avrebbe potuto dire assolutamente niente"