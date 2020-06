Paratici: “Juve deve provare a vincerle tutte. Pjanic-Arthur? Colta un’occasione”

Fabio Paratici, prima della partita contro il Genoa, a Skysport ha parlato anche della classifica e della lotta per il campionato, ma anche di mercato: «Noi dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, è come essere alla fine di una preparazione. Credo che in questo momento i giocatori abbiano più bisogno di giocare che di riposare. Ronaldo? Abbiamo giocatori importanti, che si parlano e parlano con l’allenatore e decidono di gara in gara. Scambio Pjanic-Arthur? Il mercato ha una programmazione e c’è una parte di opportunità. Ci sono entrambi in questa operazione. Miralem è un giocatore molto importante. È arrivata questa occasione e Miralem ci ha detto che il Barça sarebbe stato l’unico club dove sarebbe potuto andare per un coronamento della carriera. Arthur lo seguivamo già in Brasile ed è stata un’ottima operazione di mercato. Pirlo? Siamo rimasti molto legati ad Andrea, protagonista di tanti successi. L’Under23 deve ancora giocare i play-off, ci ha appena regalato un trofeo storico, abbiamo lottato tanto per avere questa seconda squadra ed è stato difficile».

(Fonte: SS24)