Juve, Pirlo: “La scossa serviva mesi fa. Dybala? Pensiamo al presente. Sul VAR…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "La mia serenità è quella di prima così come non cambia il mio obiettivo e neanche quello della squadra. Abbiamo il dovere di fare bene queste partite e fare più punti possibili per arrivare nelle prime posizioni. Domani sarà importante avere la stessa concentrazione e la stessa voglia di raggiungere il risultato attraverso quanto espresso l'altra sera quando c'era grande unità di intenti e grande sacrificio. Domani deve esserci determinazione e lo stesso spirito".