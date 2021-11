Padovan: “Juve? Plusvalenze mezzo per mettere naso sulle carte. I precedenti…”

Il giornalista ha parlato dell'inchiesta della GdF e della magistratura sulla Juventus su plusvalenze fittizie e fatturazioni false

Plusvalenze e fatture fittizie. Giancarlo Padovan ha detto la sua a Skysport: «Credo che le plusvalenze siano un mezzo che Guardia di Finanza e Magistratura hanno impiegato per mettere il naso sulle carte della Juve. Infatti questa mattina si parla di patto segreto di Ronaldo. Ricordo solo i precedenti. Di solito questo tipo di casi si sono chiusi, in precedenza, in un nulla di fatto. E parlo delle inchieste sportive, non parlo dell'inchiesta penale per la quale non ho titolo», ha spiegato.