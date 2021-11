EDICOLA / TS: Juve prima per Vlahovic. Allegri aspetta il bomber viola

Il giornale torinese parla in prima pagina della vittoria del Torino e del possibile acquisto del giocatore della Fiorentina da parte dei bianconeri

In prima pagina su Tuttosportla vittoria del Torinocontro l'Udinese e poi il calciomercato. In particolare quello della Juventus: "Juve prima per Vlahovic. A Londra la sfida con il Chelsea decisiva per il primo posto nel girone. Allegri vuole i gol e aspetta il bomber viola".