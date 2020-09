Juve-Samp, rigore netto negato alla squadra di Ranieri. Pistocchi: “Scommetto che…”

Braccio largo di Bonucci, contatto netto con il pallone e…rigore? Neanche per sogno. Sul punteggio di 1-0, in Juventus-Sampdoria è stato negato un rigore netto alla squadra di Ranieri. Maurizio Pistocchi rievoca il rigore concesso invece contro il Napoli per un fallo meno evidente di Zielinski.

“Lo scorso anno, alla 1^ giornata, in Fiorentina-Napoli fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-arbitri e i moviolisti dissero che ERA RIGORE, per me NON LO ERA Quest’anno, scommetto che tutti valuteranno il mani di Bonucci non punibile”, ha sentenziato Pistocchi.