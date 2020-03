La Juve prepara la sfida con l’Inter: Ronaldo in gruppo. Si valuta Chiellini

Il campionato riparte da Juve-Inter. Si dovrebbe giocare a porte chiuse domenica sera. In attesa dell’ufficialità anche la Juventus, come i nerazzurri, ha iniziato il cammino verso il derby d’Italia. Ronaldo è rientrato in Italia e si è allenato regolarmente dopo il viaggio in Portogallo. La mamma è stata male, ma le sue condizioni non preoccupano perché il giocatore bianconero è già a Torino.

Sarri dovrà valutare le condizioni di Chiellini che ha avuto un affaticamento all’adduttore. Se sarà guarito totalmente potrebbe giocare da titolare. In questo momento sembra che sia da escludere l’ipotesi con un trequartista, come aveva rivelato alla vigilia della gara col Milan, poi rinviata, lo stesso tecnico juventino. Si va quindi verso il 4-3-3 e si capirà nel resto della settimana quali saranno gli interpreti.

(Fonte: SS24)