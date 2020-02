Repubblica – Juve è senza allenatore, Sarri ha destino segnato. Anzi, c’è scenario clamoroso

“Dopo sette mesi di lavoro è come se la Juventus non avesse un allenatore. E’ come se si allenasse da sé. I giocatori cercano di seguire indicazioni vaghe, confuse, non assimilate. Quando Maurizio Sarri ammette di non riuscire a far passare un concetto in fondo semplice come la velocità nei passaggi e nella circolazione della palla, dimostra una candida impotenza: è il maestro che dice ai genitori di non essere capace a insegnare l’alfabeto ai ragazzini”.

Apre così Repubblica il suo articolo sulla Juventus, sconfitta clamorosamente dal Lione in Champions League.

” Poi, è chiaro che la Juventus potrà eliminare il Lione e forse battersi per lo scudetto fino in fondo. Però sembra che qualcuno stia indossando gli abiti di un altro, nonostante qui ci sia il secondo miglior calciatore al mondo: fino a quando non si scoccerà, Cristiano Ronaldo? Fino a quando questa sua disarmante solitudine non gli peserà in modo fatale? Non pochi, dentro la squadra e in sede, già in autunno avevano capito che Maurizio Sarri non è adatto alla Juventus. Succede, anzi è già successo anche al club più vincente di sempre. Siccome la Juve non esonera, adesso si tratta di arrivare a giugno e poi scegliere l’uomo giusto. Ma se la situazione dovesse precipitare, non è escluso il provvedimento drastico: cioè il ritorno di Massimiliano Allegri, al più presto, per salvare il salvabile”, chiosa Repubblica.