Juventus, Allegri: “Dopo il gol disuniti e nelle mani dell’Empoli. Ragazzi affranti”

Le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta inattesa contro i toscani in casa

Al termine del match perso in casa contro l'Empoli, Massimiliano Allegri ha parlato così della sua Juventus. Ecco le parole ai microfoni di DAZN: "Stasera la squadra ha iniziato bene, dopo il gol ci siamo disuniti e ci siamo messi nelle mani dell'Empoli. A Udine abbiamo capito cosa non fare, oggi un altro pezzo. Abbiamo lasciato 5 punti, ma dopo la ripresa avremo scontri diretti importanti e la Champions, quindi ci prepareremo al meglio. Il calcio è anche questo, ci sono momenti difficili da affrontare con la giusta tranquillità. Questa Juventus ha giovani di valore che non possono avere la capacità di gestire certi momenti, pian piano dobbiamo trovare un equilibrio. Alla fine erano affranti perché volevano vincere, avevano iniziato molto bene, ma purtroppo il calcio è bestiale e basta guardare come abbiamo preso gol a Udine e stasera. Noi dobbiamo pensare a lavorare e correggere le cose che non vanno".